Roma, c'è anche la coppa

La Roma si prepara a scendere in campo questa sera alle 18:55 contro il Cluj, nella terza gara del girone di Europa League valida per il primo posto del gruppo. I giallorossi e la squadra di Petrescu infatti sono appagliati a quota 4 punti, e Fonseca vuole cercare di chiudere il discorso qualificazione il prima possibile. La priorità resta comunque il campionato e la gara di domenica contro il Genoa, per questo motivo alcuni big riposeranno questa sera. Tra questi ci sono Smalling, Mirante, che lascerà il posto a Pau Lopez, Dzeko, che vedrà dalla panchina il suo secondo Borja Mayoral, e uno tra Pedro e Mkhitaryan, che lascerà il posto a Lorenzo Pellegrini. Il mister però ieri in conferenza stampa ha voluto precisare di non voler dividere il gruppo in una squadra da campionato e una da Europa League, nonostante le molte rotazioni: «Non c'è una squadra di campionato e una d'Europa, è una scelta mia di volta in volta. Per me conta scegliere i migliori giocatori per ogni partita. Ovviamente sto attento alla loro condizione fisica dei giocatori e alla vicinanza del prossimo impegno, ma la cosa più importante è scegliere i migliori per questa gara».

(Il Messaggero)