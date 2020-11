Roma, avanti tutta

Lo Young Boys batte a Sofia il Cska e si giocherà il primato con la Roma che, con la vittoria in casa del Cluj, è sicura della qualificazione ai sedicesimi di finale di Europa League, almeno come seconda del girone, con due turni di anticipo. E questo rilassa molto Fonseca in attesa del tour de force pre natalizio. L'obiettivo è centrato, nonostante le difficoltà, ma con sforzo leggero. Questo è il dato principale, poi ci sono le considerazioni sul match. Partita senza grossi slanci, dalla quale poteva arrivare solo una brutta figura. Evitata, però. La gara è servita a recuperare qualcuno (in campo, vedi Pellegrini, Diawara e Dzeko) e qualcun altro (rimasto a casa infortunato, senza dovergli far correre rischi, tipo Smalling, Ibanez e tutta la banda dei convalescenti): un bell'allenamento in vista del Napoli, domenica. La Roma fa il suo, senza problemi. Dopo i cinque gol dell'andata, ne arrivano due nel ritorno. Fine. Fonseca ci ha preso gusto: «Tutto bene, ora vinciamo una partita per restare primi nel girone»

(Il Messaggero)