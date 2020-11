Rizzitelli: "Paulo è ok. Con i tre davanti il gol diventa una certezza"

GASPORT - Ruggiero Rizzitelli, ex giocatore della Roma, ha rilasciato questa mattina sulle pagine del quotidiano sportivo un'intervista in cui ha risposto ad alcune domade sul club giallorosso. Gli argomento hanno riguardato l'alto numero dei gol segnati dalla squadra di Fonseca fino a questo momento e, soprattutto, dei singoli giocatori che più di tutti in questo periodo si stanno facendo notare: Pedro e Mkhitaryan. Queste le sue parole.

Questa è una Roma che segna a raffica...

«Già, ma è una cooperativa del gol, hanno segnato in 10, i giallorossi arrivano da tutte le parti. E questo rende la squadra imprevedibile. È stato molto bravo Fonseca, che apprezzo molto pure come persona. Ha capito che a 4 aveva delle difficoltà difensive e ha trovato equilibrio giocando a tre».

E poi davanti ci sono due come Pedro e Mkhitaryan...

«La Roma deve solo pensare a non subire gol, perché con quei due e Dzeko prima o poi il golletto arriva. Micki falso nueve va bene però in casi di emergenza, non sempre. Senza Dzeko la Roma è zoppa, ma la forza attuale è il grande gruppo».

Che ha impressione ha tratto da Borja Mayoral?

«Difficile giudicarlo ora. È una seconda punta. Non deve stare spalle alla porta, ma guardarla. Sarei curioso di vederlo con Dzeko».