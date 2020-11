Reti, strategie e tanto spettacolo. È rivoluzione Roma con il Fonseca 2.0

La Roma alla sosta delle Nazionali arriva con una posizione di classifica ottimale. I giallorossi infatti si trovano al terzo posto, in attesa di conoscere il verdetto in merito al punto perso con l'Hellas Verona che potrebbe regalare al club il secondo posto a meno due dalla capolista Milan, e sono riusciti a conquistare una striscia positiva di quindici risultati utili consecutivi. Sono tre i fattori che possono provare a spiegare questi numeri. Da un lato la permanenza e l'arrivo di giocatori di grande livello, vedi Mkhitaryan e Pedro. Dall'altro lato c'è la costante presenza della famiglia Friedkin nella Capitale che non lascia mai la squadra da sola. Infine il vero artefice di questa classifica, mister Paulo Fonseca. Il portoghese è riuscito a infondere le proprie idee di gioco e soprattutto ha trovare il giusto mix di esperienza e gioventù all'interno della propria rosa, che nonostante non sia lunghissima riesce a far ruotare per non appesantire troppo i giocatori. Un Fonseca 2.0 insomma, a cui non si può che dare piena fiducia per le prossime giornate.

(gasport)