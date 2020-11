Caccia a una banda di professionisti, probabilmente dell'Est: è questa la pista seguita, per ora, dagli investigatori in relazione al colpo messo a segno venerdì dai ladri nella villa di via della Nocetta, a Monteverde, in cui vive l'allenatore della Roma Paulo Fonseca.

Tre orologi per centomila euro di valore il bottino sottratto al portoghese. Probabilmente l'allenatore giallorosso era spiato da mesi e i ladri avrebbero fatto diversi sopralluoghi.

(Il Messaggero)