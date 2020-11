[...] Poiché le componenti nel calcio sono sempre tre (società, tecnico e giocatori) bisogna dire che la svolta è venuta da un enorme cambiamento di atteggiamento della proprietà. I Friedkin hanno già fatto un effetto positivo: dispiace che non siano riusciti nell'Opa per uscire dalla Borsa, mala loro continua presenza è un grande tonico per tutti noi romanisti. Non ricordo più quelli di “prima”.

(Il Messaggero - P. Liguori)