Providence alla Roma fino al 2024. Rinnova anche Bove

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Altro giro altri rinnovi. La Roma ha deciso di procedere a oltranza con i prolungamenti contrattuali degli elementi più interessanti della Primavera. Ieri il club ha ufficializzato il nuovo contratto di Ruben Providence fino al 2024: una grande soddisfazione per il classe 2001 arrivato la scorsa stagione dal Paris Saint-Germain, che dopo aver espresso la sua felicità tramite un post su Instagram ha ricevuto i complimenti del connazionale Veretout. Quello di Providence è l'ennesimo accordo chiuso da De Sanctis dopo quelli già siglati con Ciervo, Zalewski, Milanese e Ndiaye, a cui si è aggiunto anche quello di Edoardo Bove. La firma del centrocampista romano classe 2002 è arrivata nella giornata di ieri, con il giocatore che si è recato a Trigoria insieme ai sui agenti della BSM. Anche Bove - considerato da molti addetti ai lavori un investimento sicuro per il futuro - si è legato alla Roma fino al 2024. Ufficiale anche il primo contratto da professionista per Cassano dell’Under 17.