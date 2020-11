Per implementare il protocollo sanitario di Serie A i club stanno pensando di allinearsi a quello della Uefa per quanto riguarda la modalità secondo cui dovranno essere effettuati i tamponi. Inoltre il Consiglio ha decretato la sospensione del campionato Primavera 1, con effetto immediato e fino al 3 dicembre. La coppa Italia Primavera è invece sospesa dal 13 novembre 2020, per consentire il giorno prima la disputa dell'ultima gara del secondo turno.

(Il Messaggero)