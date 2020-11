Prossimo stadio il tifo hi-tech

Con i contagi da coronavirus in risalita le possibilità di tornare allo stadio restano ancora un miraggio. Fanno eccezione i tifosi del Roma Club Los Angeles, che in occasione della partita di campionato disputata allo stadio Olimpico contro la Fiorentina sono stati al fianco di Dzeko e compagni nel prepartita e nel post gara.

Ad annullare i 10mila chilometri di distanza tra le due città ci ha pensato ASR27, il robot di telepresenza di cui la Roma si è dotata. Alta 1,80 metri per 9 chili di peso, la macchina è dotata di uno schermo da 10,1 pollici e telecamera grandangolare e un sistema di codifica che garantisce riprese live con un ampio campo visivo.

La Roma è stato il primo club italiano a puntare su Ohmni, progettato nella Silicon Valley simbolo della supremazia tecnologia della California, e noleggiato dai giallorossi per dodici mesi presso la Genius Robotics di Torino, che lo sta distribuendo da due mesi in Francia e Italia (249 euro al mese, con spese deducibili per le società di calcio e secondo anno con canone mensile di 99 euro). Anche il Genoa è interessato a replicare l'esperimento. Il club giallorosso per ora è una delle venti realtà italiane ad utilizzarlo, insieme ad aziende, università e i reparti Covid-19 di alcuni ospedali.

