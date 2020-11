Proietti, il ricordo di Conti: «Maestro vero, come Liedholm»

Uno tra i suoi più grandi estimatori, e sarà infatti proprio lui a rappresentare la Roma ai funerali di Gigi Proietti nella giornata di domani: si tratta di Bruno Conti, che ha ricordato l'attore romano in un ricordo pubblicato sull'edizione odierna del quotidiano sportivo. Eccone uno stralcio:

«[...] A volte bastava averlo lì negli spogliatoi con noi per essere già sorridenti. Gigi era una di quelle persone che ti metteva allegria addosso anche solo con lo sguardo. Come faceva Alberto Sordi e come fa Carlo Verdone, tre grandi simboli di Roma e della Roma. Io ero innamorato di Albertone e di Gigi, come sono innamorato anche di Carlo...».

[...]

«Gigi era un tifoso esemplare. Viveva la Roma in modo profondo, intenso, ma sempre con grande discrezione, senza mai esaltarsi troppo [...]. Per me è stato un grande maestro, nel suo campo a livello di uno come Liedholm per quanto riguarda il calcio».

(Gasport)