Primavera, giallorossi inarrestabili: 4 gol pure ai bianconeri

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Sei su sei. La Roma Primavera, dopo Lazio e Atalanta, rifila 4 gol anche alla Juve e continua a guidare il campionato a punteggio pieno. I giallorossi si sono imposti 4-2 sui ragazzi di Bonatti non senza emozioni. Al 35' il punteggio è già di 3-1 dopo i gol di Ciervo, Darboe e Milanese per la Roma e Da Graca per la Juventus. Nella ripresa - sotto gli occhi di Dzeko e Pellegrini - Zalewski firma il poker prima della seconda rete juventina realizzata da Soule su punizione.