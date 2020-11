Pellegrini dribbla il Covid. Dzeko resta ancora fuori

Pellegrini sì, Dzeko ancora in attesa, Smalling forse. Oggi in conferenza Fonseca chiarirà se il vice capitano potrà almeno andare in panchina contro il Parma (molto difficile), ma di certo ci sarà per la trasferta di Cluj. Pellegrini, nell’annunciare la sua negatività, si è definito «carichissimo», aggiungendo: «Non so se ci sarò col Parma, ma sto bene». Cosa che non può ancora dire Dzeko che è invece positivo. Ogni giorno, però, è buono per tornare: lui scalpita, così come Smalling che si allena ancora a parte perché debilitato da una brutta intossicazione alimentare.

(Gasport)