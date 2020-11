Pedro: in 6 gare ha segnato più di un anno al Chelsea

In sei partite di campionato con la Roma (500 minuti), Pedro ha già segnato più gol che in tutta la stagione scorsa con il Chelsea: 3 contro 2. Un dato che dà ragione a Paulo Fonseca, che si è speso per portare in Serie A l’attaccante spagnolo, che è un intoccabile, anche se il tecnico portoghese è attento al minutaggio e solo in tre occasioni (Verona, Juventus e Milan) lo ha tenuto in campo per tutti i 90. Nessuno poteva dubitare della classe di Pedro, potevano esserci dubbi, invece, sulla sua tenuta atletica, visto che ultimamente aveva giocato poco e che si era infortunato alla spalla (lussazione) durante la finale di FA Cup persa dal Chelsea contro l’Arsenal il 1 agosto. Contro il Cluj, giovedì sera, nella terza partita del girone di Europa League, Pedro potrebbe anche riposare. Di sicuro, però, Fonseca lo porterà almeno in panchina.

(corsera)