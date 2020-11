Pedro e Mkhitaryan: quando i gol sono low cost

Sulle fortune attuali della Roma c'è la firma di Pedro e Mkhitaryan. Due giocatori in grado di aggiungere qualità, esperienza, carattere e mentalità vincente. Oltre ai gol, visto che i due sono anche i capocannonieri della squadra giallorossa con 4 reti. Pedro è arrivato in estate dopo che il suo contratto con il Chelsea si era di fatto concluso. Da svincolato, dunque. Esattamente come Mkhitaryan ha trovato l’accordo con l’Arsenal per la risoluzione del suo ultimo anno di contratto. Alla Roma sono arrivati in momenti diversi, ma è adesso che si sono incastrati alla perfezione. «Pedro è un grande giocatore e una grande persona – ha detto Mkhitaryan ad inizio stagione – è uno che ha vinto tutto nella sua carriera e ha giocato in club top come il Barcellona e il Chelsea. Penso che il suo contributo sia importante per raggiungere i nostri obiettivi».

(Gasport)