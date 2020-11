Pedro cambia casa, Villar studia e tutti aspettano l'ora di Mayoral

Leader inevitabile di questa Roma, Pedro è sempre più a suo agio nella Capitale. E adesso si è anche avvicinato ai compagni, visto che ha da poco preso casa a Casal Palocco. Un po' come Pau Lopez, che proprio grazie alla vicinanza dei connazionali e alla fiducia di Fonseca, sta tornando ad avere qualche certezza in più. Ci sono poi gli altri giovani spagnoli: Villar è quello più sicuro di sé anche se, per paradosso, è quello che ha più concorrenza, perché con il rientro di Diawara e Pellegrini a centrocampo saranno in cinque per due maglie. Carles Perez, invece, è l’unico mancino dei trequartisti e sta cercando di recuperare quanto prima dall’infortunio muscolare. Ce la sta mettendo tutta anche Borja Mayoral, ieri su Instagram, in collegamento con «Sweet Warrior», ha parlato a lungo della sua convivenza con il diabete: «Non mi ha impedito di arrivare dove sono», ha ammesso. Soffermandosi invece sul Covid Borja ha detto: «Abbiamo dei positivi, ma non sono molto preoccupato perché già l’ho avuto in estate»

(gasport)