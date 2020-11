Pastorella, l'uomo dei Friedkin per il dialogo tra club e città

Continua la rivoluzione dei nuovi proprietari della Roma, Dan e Ryan Friedkin, che hanno dato vita nella giornata di ieri al progetto Roma Department, che sarà gestito da Francesco Pastorella. L'idea di questa piattaforma sociale è quella di riavvicinare il club al territorio, non per forza parlando solo ai tifosi della Roma perché essere cittadini della Capitale non ha colori per il club. La piattaforma si occuperò di problemi relativi ai singoli quartieri romani o aiuterà i cittadini a muoversi all'interno della rete ospedaliera durante questa emergenza Covid-19. Intanto sul fronte della ricerca del direttore sportivo non sembra ancora emergere un nome in particolare. Piacciono i nomi di Arnesen del Feyenoord e di Krosche del Lipsia.

(Il Messaggero)