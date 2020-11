Ora sognare è legittimo

A inizio stagione la sensazione per molti era che la situazione in casa Roma non permettesse di pensare in grande in merito alla stagione. C'erano giocatori da motivare, vedi Dzeko e Pau Lopez, e alcune importanti assenze da sostituire, vedi Zaniolo. Eppure la Roma di Paulo Fonseca, per il momento, è lassù ai vertici del campionato a giocarsi le proprie chance di rientrare in Champions League. Certo a inizio stagione il nuovo arrivato Pedro diceva: «Vogliamo provare a vincere lo scudetto». Lo spagnolo di trionfi se ne intende, per questo per una volta sognare forse non è reato.

(corsera)