Operazione fondi, il momento della verità per salvare la serie A

REPUBBLICA.IT (F. BIANCHI) - Appuntamento a Roma, vicino alla stazione Termini: oggi, giovedì 19 novembre, è un giorno decisivo per il futuro della serie A. Si riunisce in un grande albergo l'assemblea dei venti presidenti: non più a Milano, ma tutti a Roma, e in presenza. E' il momento della verità, i presidenti dovranno guardarsi in faccia (possibilmente con mascherina).

La Lega di A è stata valutata 17 miliardi, tanto di questi tempi: il lavoro di Paolo Dal Pino e Luigi De Siervo ha portato alla nascita di un progetto rivoluzionario, con il consorzio Cvc-Advent-Fsi pronto ad entrare in partnership con la Lega, con una NewCo, versando 1 miliardo e 650 milioni. Operazione solo commerciale, la parte sportiva non cambia. Ma ossigeno per le casse dei club in serie difficoltà.

All'operazione pare che resistano solo Lotito (Lazio) e Percassi (Atalanta). Andrea Agnelli, Cairo, Scaroni, Fienga sono stati alleati preziosi per Dal Pino in questa operazione di alta finanza. Dovrebbero essere stati risolti anche i dubbi che aveva Galliani sulle società che saranno neopromosse in A (lui si augura il Monza, ovviamente) nelle prossime stagioni. Ci sono state call infinite, non era facile trovare una soluzione che potesse accontentare tutti. Il consorzio è venuto incontro alle richieste dei club. Ora si va al voto: servono 14 consensi su venti per approvare il piano e uno in più per i criteri di distruzione delle risorse. Grazie a questa operazione forse qualche società eviterà di portare i libri in tribunale.

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE