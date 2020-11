Oggi a Trigoria test per tutti i calciatori

IL TEMPO (F. BIAFORA) - Tamponi per tutti. Quella di oggi sarà una giornata più che importante per capire il destino di sei dei sette giocatori della Roma risultati positivi al Covid negli scorsi giorni (la notizia della positività di Zalewski è arrivata soltanto nel weekend e servità più tempo). Questa mattina infatti Dzeko, Pellegrini, Fazio, Santon, Kumbulla e il giovane portiere Boer si sottoporranno ad un tampone di controllo per verificare se sono ancora positivi o se potrà arrivare l'atteso responso di negatività, primo passo verso il pieno recupero in vista della sfida contro il Parma.

Quella di Dzeko, che giò negli scorsi giorni aveva effettuato dei test, è la situazione che maggiormente fa ben sperare, perché gli basterebbe un solo tampone negativo per uscire dalla quarantena poiché non ha sintomi da diversi giorni e sono già trascorsi i dieci giorni di isolamento fiduciario previsti dal protocollo stilato dal Ministero della Salute. Il capitano giallorosso ha dovuto saltare la sfida a Marassi con il Genoa e non ha nessuna intenzione di perdere anche l'impegno casalingo contro la squadra di Liverani.

Per evitare di farsi trovare impreparato in caso di un eventuale semaforo verde dal Campus Biomedico il numero 9 bosniaco si sta allenando duramente nella villa di Casal Palocco, aiutato dal fatto che insieme alla moglie Amra ha costruito una vera e propria palestra domestica. Il messaggio lanciato ieri da Dzeko sui social - "Torno presto" - con tanto di selfie post-sessione di lavoro lascia ben sperare per quanto riguarda la condizione atletica, ma ovviamente non è possibile fare alcuna previsione sul ritorno, anche in virtù dei precedenti di Calafiori e Diawara, che sono dovuti rimanere isolati per ben ventuno giorni a causa di una positività al Coronavirus che non voleva saperne di andare via.

La società giallorossa - che dovrà comunque far svolgere ad ogni giocatore le visite mediche previste dalla FIGC prima del rientro in gruppo - ha deciso di far monitorare anche gli altri calciatori attualmente alle prese con il virus: in questo caso saranno necessari almeno due tamponi negativi per cercare di accorciare i tempi di recupero. La buona notizia in casa Roma è che nella serie di test effettuati ieri a Trigoria in vista della ripresa degli allenamenti dopo un giorno di riposo, tutto il gruppo-squadra è risultato negativo. Intanto dal campo non sono ancora arrivate buone notizie da Spinazzola, Carles Perez e Mirante, che anche nel primo giorno d'allenamento della settimana si sono limitati a svolgere una seduta personalizzata.

Le loro condizioni non preoccupano lo staff medico e Fonseca ha già avuto rassicurazioni sul fatto che saranno regolarmente convocati per l'ottava giornata di campionato in programma domenica alle 15. Prosegue poi la risalita del titolo della società di Friedkin in Borsa a seguito del mancato buon esito dell'Opa: ieri le azioni hanno segnato un +25,08%, andando a toccare il prezzo di 0,399 euro un valore che non toccava dalla seduta di Piazza Affari andata in scena il 7 agosto all'indomani della firma del contratto preliminare tra Pallotta e il magnate texano. E' stata infine presentata da Romulus and Remus Investments LLC la lista dei candidati al Collegio Sindacale di AS Roma S.p.A. in vista dell'assemblea degli azionisti che si terrà il prossimo 9 dicembre.