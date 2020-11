L'ottimo lavoro di Paulo Fonseca sulla panchina della Roma è arrivato fino in Cina. Il tecnico, in scadenza di contratto a giugno, rinnoverà in automatico con i giallorossi in caso di Champions, Diversi procuratori però hanno contattato il suo agente, Marco Abreu, per proporre dei contratti. Quello più ricco arriva appunto dalla Cina ed è una proposta da 5 milioni di euro all’anno. Fonseca, dal canto suo, non ha voluto ascoltare nulla.

(corsport)