Nuovo protocollo, bolla di 7 giorni in ritiro

In una fase in cui l'emergenza Coronavirus torna a farsi stringente anche il mondo del calcio deve prendere provvedimenti. E allora l'obiettivo è stringere le maglie del protocollo Figc. Laboratorio unico per i tamponi e bolla delle varie squadre sono i punti chiave. C’è una svolta verso il modello antidoping con una centralizzazione di tutti i passaggi: prelievo, trasporto, analisi, conservazione.

In caso di positività resterebbe l'obbligo in capo ai club di avvertire la Asl di competenza, così da far scattare la cosiddetta 'bolla'. Solo dal settimo giorno, e dopo l’esito di un tampone molecolare, sarebbe possibile proseguire la quarantena a casa.

(Gasport)