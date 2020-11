Nuovo allarme a Trigoria. Tris di positivi: Pellegrini, Fazio e Santon

Se da una parte la Roma si gode le giocate e le magie in campo di due come Mkhitaryan e Pedro, che per molti tifosi sono i protagonisti assoluti di questi avvio di stagione giallorosso, il cluub deve fare i conti con i nuovi casi di positivtà i alcuni giocatori. Nella serata di ieri infatti Fazio, Pellegrini e Santon sono risultati positivi al Covid-19 e dovranno restare in isolamento. La speranza per Fonseca è di riaverli quanto prima in vista sopratutto del nuovo tour de force che aspetta la Roma dopo queste due settimane di pausa per le Nazionali.

(corsera)