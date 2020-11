Niente paura: Roma, in difesa è emergenza ma Fonseca va all'attacco

L’emergenza in difesa della Roma è spaventosa: fuori Smalling, Ibanez e Mancini (tutti forse recuperabili per Napoli), oltre a Fazio, appena guarito dal Covid, così come Santon. L’unico centrale disponibile è solo Juan Jesus, che sarà affiancato da Cristante, ma con che formula tattica? Non è detto che questo spinga l’allenatore portoghese a ritornare alla difesa a quattro. Ma l’allenatore portoghese vuole cercare di fare una gara propositiva, d’attacco, così da poter chiudere i giochi.

«Sono preoccupato per le assenze, ma il mio obiettivo è vincere - ammette Fonseca -. È una partita importante per noi ed è importante fare i tre punti. Non pensiamo pensare a quello che è successo nella gara in casa, qui sarà diverso, ma noi vogliamo un successo». L'idea di Fonseca, in vista del Napoli, è di far mettere minuti nelle gambe a Dzeko. «Edin si è allenato in questi giorni senza grande intensità, ma a casa non si è fermato. Contro il Cluj giocherà qualche minuto, poi valuterò in vista del Napoli. Sarà importante valutarlo in questa partita per capire come sta fisicamente».

(Gasport)