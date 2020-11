Napoli senza stipendi, è alta tensione

Non sembra esserci pace in casa Napoli: dopo gli attriti che sembrerebbero esserci stati tra Gattuso e la squadra - smentiti dall'allenatore - la questione si sposta sul lato economico: i partenopei non avrebbero ancora percepito alcuno stipendio dall'inizio della stagione. La vicenda, che dipende per larga parte dalla crisi dovuta al Coronavirus, ha fatto storcere più di qualche bocca a Castel Volturno. Il club, dal canto suo, si è impegnato a rispettare la scadenza imposta dalla Figc, quella del primo dicembre.

(Gasport)