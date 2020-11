Napoli scatenato: poker alla Roma. Insigne, punizione alla Maradona e bacio alla maglia

La Roma esce ridimensionata dalla trasferta di Napoli, dove torna dal San Paolo con un netto 4-0 nella serata in memoria di Maradona, al quale oltre i tre punti i partenopei regalano un grand gol su punizione di Lorenzo Insigne. I giallorossi non sono smebrati mai veramente in partita e hanno lasciato alla squadra di Gattuso il pallino del gioco che ha sfruttato l'occasione e ha punito per quattro volte la Roma. Fonseca arrivava a Napoli con molti indisponibili, vedi Kumbulla e Smalling, e giocatori da poco recuperati, vedi Dzeko rientrato contro il Cluj. Il portoghese però durante la prima frazione di gioco vede uscire per infortunio anche Mancini e Veretout, che saranno valutati in questi giorni per la gara di giovedì sera contro lo Young Boys. Poi si tornerà a giocare in campionato contro il Sassuolo, che sarà un altro grande banco di prova per dimostrare che quella di ieri sera è stata solo una serata storta.

(gasport)