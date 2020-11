Mkhitaryan mette il turbo alla Roma delle riserve

La Roma continua a vincere e mette a referto il sedicesimo risultato utile consecutivo in campionato. I giallorossi nella giornata di ieri si sono imposti per 3-0 ai danni del Parma, liquidando la pratica nella prima frazione di gioco. Borja Mayoral, prima rete in Serie A, non ha fatto rimpiangere l'assenza di Dzeko e Mkhitaryan, doppietta per lui, sta attraversando un periodo di forma stratosferico con gol, assist e giocate che sanno incantare. Fonseca ha imposto la propria visione di gioco anche a quei giocatori che sulla carte sarebbero seconde linee, vedi Villar, ma che riescono comunque a garantirgli lucidità e continuità di prestazione. Questa Roma non sembra si voglia fermare neanche fuori dal campo, dove i Friedkin lavorano per chiudere in breve tempo la pratica stadio, che potrebbe subire una svolta in direzione o del Flaminio o dei terreni di Tor Vergata.

(corsera)