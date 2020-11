Miniera Ibanez

In estate la Roma ha detto no ad un’offerta di oltre 20 milioni di sterline per Roger Ibanez da parte del Leicester, adesso sembra che, in Spagna, il Siviglia e l’Atletico Madrid vogliano farsi sotto per 30 milioni di euro ma la risposta della Roma sarebbe sempre la stessa: «No, grazie». A Trigoria sono tutti convinti che in un paio d’anni il difensore possa arrivare a valere molto di più, ma è anche una questione sportiva. dopo il lockdown è diventato praticamente un titolare fisso. Ha imparato da Smalling , si è integrato con Mancini e non si è neppure lasciato toccare dall’arrivo di Kumbulla. I tifosi lo stimano e, al netto di qualche paragone un po’ forte come quelli con Marquinhos e Aldair, lo considerano il presente, ma soprattutto il futuro della Roma.

(Gasport)