Milanese: festa e assist a Pedro. «Stanotte non dormirò...»

«Non ho dormito alla vigilia e non credo di riuscirci neppure stanotte. Provo una gioia indescrivibile. All’inizio non ci credevo, adesso invece spero di avere altre occasioni». Parole e musica di Tommaso Milanese, 18 anni, ottimo esordiente nella straripante Roma che si è vista contro il Cluj. La foto dell’abbraccio del ragazzo con Pedro, a cui ha servito l’assist per il quinto gol, è diventato virale tra i familiari del ragazzo e i compagni della Primavera. Talentuoso trequartista salentino (è nato a Galatina), ha fatto innamorare prima Alberto De Rossi e ora Paulo Fonseca.

(Gasport)