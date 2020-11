Milan e Mr Li, i soldi partiti da Macao e da Hong Kong

Sono finalmente arrivati a Milano i documenti relativi al passaggio di proprietà del Milan nelle mani di Mister Li. Si cerca di capire quale sia stato il giro di soldi arrivati in Italia per acquistare il club. Ciò che è certo è che il denaro sia passato per la Cina, per Macao ed Hong Kong, ma non se ne conosce il punto di partenza. Il profilo di Yonghong Li non sembra credibile per essere effettivamente quello che ha mosso il capitale per l'acquisizione del Milan, e al momento risulta indagato per false dichiarazioni sociali.

L'operazione da 740 milioni di euro era sembrata sfumare quando, nella fase del pagamento, i versamenti si erano bloccati in corso d'opera. Era servito l'intervento del fondo Elliot per chiudere l'affare.

Velo di mistero sugli investitori anonimi che hanno contribuito all'operazione. Secondo Report si tratterebbe di Salvatore Cerchione e Gianluca D'Avanzo. E qui arriva il bello: sempre secondo quanto riferisce la trasmissione, i due detengono attraverso Blue Skye poco più del 50% delle quote della Project Red Black, società a sua volta controllante di Rossoneri Sports Investment, usata da Li per acquistare il Milan.

(Il Fatto Quotidiano)