Mezzogiorno di fuoco: l’As Roma femminile va all’assalto

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Terminata la sosta, riparte il campionato femminile. L'As Roma scende in campo alle 12.30 contro la Fiorentina (diretta Roma Tv e Tim Vision) in uno scontro chiave per le ambizioni della squadra di Bavagnoli. Le giallorosse sono quinte in classifica a +2 dalle toscane e non possono permettersi passi falsi per non compromettere la rincorsa alla zona Champions che dista già 5 punti. Non ci sarà Kaja Erzen: la ventiseienne è risultata positiva al Covid-19 come molte altre componenti della sua Nazionale e sta trascorrendo la quarantena in Slovenia. Erzen è asintomatica e avendo scoperto di essere stata contagiata quando si trovava all'estero non è mai entrata in contatto con il gruppo squadra giallorosso. Al suo posto la coach romanista schiererà Soffia che comporrà la linea difensiva insieme a Swaby, Pettenuzzo e Bartoli mentre in porta ci sarà ancora Baldi. A centrocampo Anderessa - completamente recuperata - e Giugliano saranno affiancate da una tra Hegerberg e Bernauer. Cambia il tridente offensivo rispetto alle ultime due gare: insieme a Serturini e Lazaro al posto di Thomas ci sarà Bonfantini. Anche se la stagione della Viola non è stata entusiasmante, Bavagnoli sottolinea il valore delle avversarie: "La Fiorentina è una squadra che rispettiamo molto. Sarebbe un grande errore pensare che i passi falsi che hanno fatto ci possano far stare serene. Anche la Roma non ha avuto un cammino costante, dobbiamo fare una gara importante che può determinare anche una certa consapevolezza di dove si vuole arrivare". Infermeria: Greggi - reduce dalla rottura del crociato - ha tolto il tutore e prosegue il percorso di riabilitazione.