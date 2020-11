Mazraoui-Roma: lavori in corso

La strategia è delineata, al netto di un direttore sportivo: attraverso una serie di consulenze la Roma ha capito di poter arrivare ad un giocatore importante per la fascia destra. Si tratta di Noussair Mazraoui, 23 anni, laterale dell’Ajax e della nazionale marocchina. Nel ruolo è considerato uno dei giovani più forti d’Europa ed essendo bravo ad attaccare risponde all’identikit che arricchirebbe l’organico di Fonseca. Nelle ultime settimane gli intermediari hanno lavorato per mettere in contatto la Roma con l’entourage del giocatore, che ovviamente sarebbe disponibile a valutare una proposta, mentre con l’Ajax niente è ancora stato imposto. Marc Overmars, ex ala e oggi direttore sportivo, fa muro: “Non venderemo Mazraoui a gennaio“. Però il giocatore va in scadenza nel 2022 e non ha ancora trattato il rinnovo.

