Mayoral, Villar e Pedro. L'ora dei Grandi di Spagna

La Roma continua a vincere, da ottobre sono 16 i punti raccolti su 18 disponibili, e lo fa sempre più parlando spagnolo. I protagonisti di questa striscia di risultati utili consecutivi hanno sempre più il volto di Borja Mayoral, che non ha fatto rimpiangere l'assenza di Edin Dzeko, Gonzalo Villar, che nonostante sia ancora molto giovane ha già dato prova di saper gestire il centrocampo in assenza di Pellegrini, e di Pedro, che non ha bisogno di presentazioni. Fonseca si gode i suoi in attesa delle due delicate trasferte che lo attendono nei prossimi giorni: la prima contro il Cluj in Europa League, gara chiave per assicurarsi il cammino verso il primo posto del girone, e la seconda contro il Napoli, diretta concorrente per un posto in Champions League.

(gasport)