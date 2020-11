Mayoral e Ibanez, festa per i primi gol. Milanese, bel debutto

«Il turnover non mi spaventa perché mi fido dei miei calciatori». Ha avuto ragione ancora una volta, Paulo Fonseca. Sono state scelte indovinate, le sue, nella serata delle prime volte. Si è sbloccato, infatti, Borja Mayoral, autore di una doppietta. L’attaccante spagnolo, arrivato in prestito biennale dal Real Madrid, non segnava dallo scorso 16 luglio, quando realizzò il gol del 3-2 del Levante sul campo del Celta. Prima volta anche per Roger Ibanez, riportato al centro della difesa vista l’assenza di Smalling, entrato al suo posto a mezz’ora dalla fine: il brasiliano, su assist di Veretout, ha realizzato di testa il suo primo gol da professionista. Serata speciale anche per Tommaso Milanese, centrocampista 2002 della Primavera a cui Fonseca ha regalato un quarto d’ora nel finale e emozioni, quelle dell’esordio da professionista, che non scorderà.

(Corsera)