Mayoral: doppia chance per prendersi la Roma

Si stringe la strada che porta ad un recupero di Edin Dzeko per la partita contro il Parma, e allora aumentano le possibilità di Borja Mayoral di tornare a guidare l'attacco della Roma. Lo spagnolo, se il numero 9 non dovesse tornare in tempo, è l'indiziato numero 1 per un posto da titolare anche contro il Cluj. Resta in piedi l'ipotesi di un Mkhitaryan schierato al centro dell'attacco, ma un'esclusione sarebbe difficile da digerire per il calciatore in prestito dal Real Madrid, che potrebbe considerare la panchina come una vera e propria bocciatura da parte di Paulo Fonseca.

(Corsport)