Mascherine nelle scuole con Roma Cares

La Roma continua a portare avanti il proprio impegno sociale per far tutto il possibile per combattare la pandemia nella Capitale. Per questo motivo, anche durante il periodo di lockdown, il club giallorosso attraverso la Roma Cares ha messo in campo varie iniziative in giro per la città. L'ultima prevede la consegna di 10.000 mascherine nelle scuole della Capitale. La prima tappa è stata alla Scuola elementare statale Mahatma Gandhi, a San Basilio, dove hanno partecipato alla consegna anche la sindaca Raggi e il Ceo Fienga. Intanto sempre Roma Cares ha aderito al progetto per la creazione di un murales al Tufello dedicato a Gigi Proietti, che sarà realizzato dallo streat-writer Lucamaleonte.

(corsera)