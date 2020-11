Mancini, Smalling e Ibanez: è corsa contro il tempo

La situazione meno problematica potrebbe essere quella di Mancini che si è sempre allenato a parte tutta la settimana ma domenica scorsa, contro il Parma, è riuscito a restare in campo nonostante il fastidio muscolare. L’ex Atalanta non ha lesioni per cui Fonseca spera di recuperarlo per il San Paolo. Il discorso è lo stesso per quanto riguarda Ibanez e Smalling. La Roma spera di recuperarli tutti e tre perché, al momento, l’unico centrale di ruolo è sempre Juan Jesus, ma tutto dipenderà dal test che sosterranno oggi. Ieri Ibanez sembrava quello più pronto, ma a Trigoria né i medici né lo stesso Fonseca si sono voluti sbilanciare. Se non dovessero farcela, oltre a Mirante che tornerà in porta, e a Juan Jesus, la linea difensiva sarà composta da Spinazzola e Cristante, con Karsdorp esterno a destra e uno tra Calafiori e Bruno Peres a sinistra.

(Gasport)