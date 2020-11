Mancini: «Smalling è decisivo»

IL TEMPO (E. ZOTTI) - Spinazzola si gode i tre punti conquistati dalla Roma e la rete segnata contro la Fiorentina: "Potevamo fare 4 o 5 gol, dobbiamo migliorare sotto porta e concretizzare di più ma abbiamo fatto bene senza concedere nulla". Il terzino tesse le lodi della squadra, che non subisce gol da due gare consecutive e sembra rendere al meglio con la difesa a tre: "Abbiamo iniziato un pochino male ma dopo aver preso le misure e abbiamo accelerato. La squadra non ha mai concesso profondità, siamo stati veramente bravi. Con questo modulo i terzini fanno quei 5 o 10 metri in meno che poi riescono a percorrere in avanti".

Se in difesa si balla di meno e sicuramente merito della coppia Smalling-Mancini, come conferma lo stesso centrale azzurro: "Non lo scopriamo oggi, Chris è un giocatore di grande esperienza e averlo in campo per la squadra è molto importante - le parole di Mancini - siamo partiti bene in questa stagione, ci conosciamo da più tempo. Abbiamo grande fiducia e la rosa si è arricchita di grandi giocatori".