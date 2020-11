L'ultima del San Paolo: chiamatelo "Maradona"

Entro 10 giorni sarà completata la procedura per dedicare lo stadio San Paolo a Diego Armando Maradona. Quindi formalmente Napoli-Roma di stasera dovrebbe essere l'ultima gara al San Paolo. E la presenza della Roma è degna di una sceneggiatura da Oscar perché coincide con l'ultima presenza del Diez a Fuorigrotta. Si accomodò accanto al presidente Aurelio De Laurentiis per godersi il secondo tempo della semifinale di ritorno di Coppa Italia contro i giallorossi: era il 12 febbraio 2014 e gli azzurri di Benitez, sotto gli occhi dell'argentino, vinsero 3-0. L'idea è quella di rendere lo Stadio una sorta di museo Maradona, come avanzato pure dal sindaco Luigi de Magistris. Il quartiere Fuorigrotta potrebbe essere proprio dedicato al Pibe de Oro: tra le proposte c'è anche la costruzione di una statua. In mattinata intanto è prevista pure la visita ai Quartieri Spagnoli di Bruno Conti che depositerà un mazzo di fiori in un altare laico consacrato al numero 10 argentino.

(Il Messaggero)