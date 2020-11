Lotito-Peruzzi, frattura insanabile? L'ex portiere medita l'addio

E' bufera in casa Lazio: non bastassero il caos tamponi ed il caso Luis Alberto, ora a tenere banco in casa biancoceleste è lo scontro frontale tra Claudio Lotito e il club manager Angelo Peruzzi. L'ex portiere sarebbe reo, secondo quanto riferisce la versione online del quotidiano, di non essere pienamente riuscito nella mediazione proprio tra Luis Alberto e la proprietà, dopo la polemica relativa agli stipendi e all'aereo personalizzato. Scuse vere e proprie da parte del centrocampista spagnolo non sono mai arrivate, di qui l'accusa di Lotito a Peruzzi che non l'avrebbe presa affatto bene.

Agli amici il club manager avrebbe confidato che l’idea è quella di rassegnare le dimissioni dal suo incarico. In ogni caso, anche se questo dovesse essere l’epilogo, sarà necessario un nuovo vertice con Lotito. Che potrebbe svolgersi già domani.

(Gasport)

VAI ALL'ARTICOLO ORIGINALE