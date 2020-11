Lo stadio di Nervi e un'idea di recupero (a Roma)

La legge per gli stadi storici vincolati potrebbe risolvere il problema dello stadio Flaminio di Roma progettato da Nervi. L'impianto infatti è diventato uno dei possibili obiettivi del nuovo proprietario della Roma, il texano Dan Friedkin. Ma, come accade anche con il Franchi di Firenze, tanti non vogliono che il Flaminio venga toccato. Nel caso in cui l'impianto venisse effettivamente scelto come nuova casa della Roma, saprebbe necessario un percorso di demolizione e ricostruzione (come prevede la nuova normativa) che appare molto complicato. Eppure, il magnate texano pare crederci parecchio. Il punto è che un mese fa è stato presentato il «piano di conservazione» del Flaminio, elaborato dalla Sapienza e dalla Pier Luigi Nervi Project Association, grazie a un contributo erogato dalla Getty Foundation. Un progetto che secondo la sindaca di Roma Virginia Raggi è «un passaggio fondamentale e propedeutico alla riqualificazione dell'impianto sportivo». Non solo: accanto al Flaminio è stata scoperta una necropoli romana, solo parzialmente sondata dagli archeologi.

