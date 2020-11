Liverani e Gervinho tornano a casa

IL TEMPO (F. BIAFORA) - «Sarà una bella partita». Alla vigilia della gara di campionato contro la Roma è Liverani, allenatore del Parma, a lanciare il guanto di sfida a Fonseca. Quella di oggi per il tecnico degli emiliani sarà una partita particolare, visto che va a caccia della prima vittoria contro i giallorossi, squadra di cui è tifoso e di cui non è riuscito ad indossare la maglia durante la sua carriera da calciatore. Nei due precedenti assoluti contro la Roma – entrambi arrivati nello scorso campionato quando sedeva sulla panchina del Lecce – Liverani non è stato in grado di sgambettare il club capitolino e ora punta alla sorpresa.

Gervinho che nella Capitale ha siglato 26 reti . L’ivoriano, autore di una doppietta contro l’ Inter in stagione, guiderà insieme ad Inglese l’attacco del Parma, che verrà all’Olimpico schierandosi con un prudente 3-5-2. Non inseriti nella lista dei convocati nei due anni e mezzo della gestione Garcia Laurini, Mihaila, Sprocati, Valenti e soprattutto Hernani, che ha subito un trauma contusivo. Sul campo la retroguardia giallorossa dovrà prestare molta attenzione ad un personaggio legato in passato alla società di Trigoria, quel, che ha subito un trauma contusivo.