Liverani alimenta l’autostima: “Vedo un Parma in crescita”

Una prima idea del suo Parma comincia a intravvedersi nella testa di Fabio Liverani. Oggi all’Olimpico cerca conferme alle impressioni. “Il gruppo sta iniziando a conoscersi meglio e questo è evidente. Il nostro obiettivo più grande è mantenere tutto questo fino alla sosta, ci aspettano in campionato sette partite più quella di Coppa Italia“. In questo momento, più che ragionare sull’aspetto tattico, il tecnico pensa all’aspetto psicologico: si tratta di convincere tutto il gruppo ad accettare i suoi metodi. “Nell’ultima settimana ho visto allenamenti belli, intensi. Contro la Roma mi aspetto una crescita sotto il profilo del carattere: dobbiamo credere nella nostra forza, a prescindere dai moduli e da chi andrà in campo“.

(gasport)