L'ira di Gattuso: "Napoli, le cose devono cambiare, o posso andar via"

Dopo un avvio eccellente fatto di 4 vittorie consecutive in campionato, ecco la frenata per il Napoli, il brusco risveglio rispetto a obiettivi ambiziosi. Perché la sconfitta col Milan lascia tracce profonde nello spogliatoio. Stavolta i toni sono stati perentori. «Se le cose non cambiano io posso pure andarmene!» ha detto Rino Gattuso al suo gruppo. Parole dirette, non precostituite e sincere. Ogni giocatore è stato inchiodato alle proprie responsabilità e ha accettato senza fiatare. Ecco per certi versi Gattuso a volte preferirebbe una risposta, soprattutto un atteggiamento diverso, più reattivo dei giocatori. La scossa è attesa e non può essere solo quella di giovedì, in Europa, contro il modesto Rijeka. Servono prestazioni convincenti con la Roma e continuità.

(gasport)