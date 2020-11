Lega Pro: scenari alternativi se verrà sospeso il campionato

La volontà della Lega Pro è chiara: portare regolarmente a termine la stagione. Ma bisogna ragionare anche ad un piano B, nel caso in cui il campionato dovesse essere sospeso per ragioni di emergenza legate al Coronavirus. Valutato il budget per la stagione 2020-21 con l'obiettivo di trovare un equilibrio: taglio di spese cercando di mantenere alto il livello di servizi per i club. Di certo c'è che serve un intervento da parte del Governo. Così il direttore generale della Lega Pro Francesco Ghirelli: "Siamo in contatto con il Governo e con i decisori pubblici ai quali rappresentiamo non gli interessi, bensì i bisogni di un comparto come il nostro che sul territorio ha un ruolo chiave, sociale ancora prima che economico. La situazione è davvero difficile, confidiamo in misure concrete e strutturali".

(Tuttosport)