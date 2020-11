Lazio, la Procura interrogherà Lotito. Immobile aspetta l'esito del tampone

Prosegue l'inchiesta della Procura federale sulla Lazio e, allo stesso tempo, va avanti anche quella della Procura di Avellino. La prima si sta concentrando sulla comunicazione effettuata dalla società biancoceleste nei confronti della ASL di riferimento dopo esser entrati a conoscenza della positività di alcuni giocatori. Qualora fosse confermata la questione comporterebbe una violazione al protocollo della FIGC. La seconda Procura invece si sta concentrando sul centro Futura Diagnostica. La Procura federale ha per il momento ascoltato Pulcini e Rodia, i medici della Lazio, e molto probabilmente il prossimo potrebbe essere il presidente Lotito. Non sembra saranno ascoltati per il momento i calciatori. Tra questi intanto Leiva è tornato ad allenarsi in gruppo, mentre non sono ancora rientrati a Formello Immobile e Strakosha.

(corsera)