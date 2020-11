Lazio: la Procura della Figc va sui nuovi sviluppi. E con i documenti ora esamina i filmati

I risvolti di un'inchiesta penale che hanno effetti sui movimenti della giustizia sportiva. Gli investigatori della Federcalcio indagano sui controlli effettuati dalla Lazio per eventuali casi di Coronavirus prima della trasferta di Champions League contro il Brugge. L’inchiesta sta accertando se il club di Lotito ha messo a punto tutte le norme che scattano in caso di positività: precisamente, dall’isolamento di chi ha contratto il virus alle disposizioni da osservare per la quarantena per i contatti stretti.

Inoltre l'inchiesta della Figc si sta svolgendo sulle procedure adottate dal club biancoceleste nel percorso per la 'negativizzazione' dei calciatori. il lavoro della Procura della Figc si sta soffermando su tutti i vari documenti, ma anche sui vari filmati che sono stati acquisiti.

(Gasport)