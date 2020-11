Lazio, i medici in Procura Figc. Il sospetto: Asl avvisate in ritardo

Da una parte la Procura federale, due membri più il capo Chiné, collegato da remoto; dall'altra i responsabili sanitari della Lazio, Pulcini e il medico sociale Rodia, assistiti dall'avvocato Gentile. I procuratori sono andati a fondo, chiedendo chiarimenti su tutti i comportamenti del club nelle ultime turbolente settimane. Si è parlato della gestione dei contagi da parte della Lazio, in particolare delle comunicazioni alle Asl avvenute in occasione delle gare di Champions con Bruges e Zenit. La squadra ha giocato queste gare senza Immobile, Leiva e Strakosha, che invece sono stati utilizzati nella partita con il Torino, collocata in mezzo ai due incontri europei. Come potuto succedere? Chiné e i suoi collaboratori hanno acquisito tutta la documentazione fornita dal medici, che avrebbe presentato qualche lacuna o stortura. Bisognerà capire se è effettivamente cost e di quale entità sarebbero le carenze: più che un problema di carte mancanti, il problema potrebbe riguardare un ritardo nelle comunicazioni.

(Corsera)