Lazio, fiato sospeso

Tutto il mondo Lazio resta col fiato sospeso. Ieri ad Avellino alle 14.30 hanno iniziato a riprocessare i tamponi che, negli ultimi giorni, hanno scatenato il putiferio. La Lazio intanto si esprime così: "Col processo penale e con ciò che accade ad Avellino, il club non c'entra nulla sottolinea l'avvocato biancoceleste Gentile e, semmai dovessero venir fuori tamponi refertati in modo sbagliato, la Lazio e i suoi giocatori sarebbero parte lesa. L'eventuale processo riguarderà Futura Diagnostica e il suo amministratore. " La GDF nei giorni scorsi ha sequestrato l'esame che aveva portato nella serata di venerdì il medico sociale della Lazio Pulcini a dichiarare tutti negativi e a disposizione di Inzaghi, nonostante l'ulteriore test (voluto in gran segreto da Lotito) del Campus Bio-medico, dove test rapidi quantitativi avevano riscontrato come quelli di lunedì della Uefa - la positività di Immobile, Leiva e Strakosha. Fondamentale l'audizione rinviata del responsabile sanitario biancoceleste, Ivo Pulcini, il procuratore Chiné lo ascolterà domani. Se emergessero sue negligenze (per esempio mancate comunicazioni all'Asl), a rimetterci sarebbe comunque la Lazio.

(Il Messaggero)