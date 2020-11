Lazio, depositata la perizia su 95 tamponi: ora i riscontri del pm

È stata depositata ieri pomeriggio l’attesa perizia disposta dalla Procura di Avellino sui 95 tamponi della Lazio, sequestrati nelle scorse settimane e riprocessati lo scorso 10 novembre. La Procura federale già il 3 novembre ha aperto un’inchiesta sulla Lazio per accertare eventuali violazioni ai protocolli sanitari. Avviene il giorno dopo il giro di tamponi che i giocatori biancocelesti hanno effettuato per la gara di Champions con lo Zenit, da cui emergono le positività di Immobile, Leiva e Strakosha per il laboratorio scelto dall’Uefa, Synlab, mentre per quello di Avellino a cui si appoggia la Lazio solo Immobile è debolmente positivo. I tre erano convocati per la gara della domenica precedente a Torino e Immobile e Leiva erano scesi in campo. Anche successivamente ci saranno esiti discordanti con quelli dei laboratori Synlab e Campus biomedico di Roma. Procede parallelamente l’inchiesta degli ispettori della Figc che adesso potrebbe ascoltare nuovi testimoni, giocatori compresi. Per concludere la fase istruttoria però si attende anche che venga tolto il segreto istruttorio sulle indagini dell’ufficio giudiziario di Avellino per poter andare più a fondo sui rapporti della Lazio con il laboratorio irpino, ma soprattutto per capire se c’è stata violazione nei protocolli e come è stata informata la Asl competente.

(gasport)