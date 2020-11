Lavoro e pazienza: Zaniolo, settanta giorni dopo l'infortunio

Ha una voglia incredibile di tornare a giocare a calcio Nicolò Zaniolo, (...) Dall'incubo del crociato rotto per la seconda volta. L'altro, stavolta. Nicolò è piombato nel baratro, ha capito subito che si trattava di un grave incidente. Era scioccato i primi giorni, si è preso del tempo prima di decidere, insieme con il club, il da farsi. Tra valutazioni di ordine logistico e coronavirus la scelta per l'intervento ricadde sulla clinica austriaca Hochrum di Innsbruck, dove il 13 settembre scorso è stato operato al crociato del ginocchio sinistro dal professor Fink. In porgramma ora c'è al visita di controllo, ma per il momento ancora non c'è una data, anche se è presumibile che entro il mese di novembre il luminare della clinica Gelenkpunkt sulla Olympiastrasse di Innsbruck riesca nel suo intento di vedere da vicino il ginocchio di Nicolò. Ora a sessanta giorni esatti dalle dimissioni e dal rientro dall'Austria è in buone condizioni, asciutto e non ha infiammazioni. Tutto lascia presupporre che le tabelle di marcia siano allineate alle aspettative. Nicolò sa benissimo che se vorrà tornare alla grande (nella Roma e in Nazionale con vista Europeo) dovrà arrivare a marzo. (...)

(Il Romanista - G. Fasan)

